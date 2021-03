Annoncé en juin 2020, il aura fallu attendre ce joli mois de mars 2021 pour que Sniper Ghost Warrior Contracts 2 daigne s’offrir son premier trailer de gameplay. Une vidéo que voici, accompagnée de la date de sortie du nouveau jeu de CI Games : le 4 juin sur PC, PS4, Xbox One mais aussi PS5 et Xbox Series X|S.

Soutenu par Just For Games en France, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 mettra en scène Raven au Moyen-Orient actuel, « avec 5 cartes sandbox distinctes » à travers lesquelles les joueurs pourront s’adonner à diverses missions à dimension scoring.

Une IA adverse plus intelligente, des cibles à plus de 1000 mètres et un lot de gadgets à utiliser, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 promet son lot d’améliorations par rapport à un précédent volet bien perfectible. Sur PS5 et Series X, le jeu profitera d’un affichage 4K et de temps de chargements réduits, évidemment.