Quelques jours après avoir annoncé un retard pour sa version PS5, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 reprend les armes et s’offre cette fois un nouveau trailer de gameplay. Une longue présentation du gameplay que CI Games nous propose de découvrir avec la séquence ci-dessous.

Bien sûr, les armes et l’équipement de notre tireur d’élite sont à largement à l’honneur dans cette vidéo de Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Tout comme les fameux tirs à ultra-longue distance de plus de 1000m, l’une des nouveautés du jeu. Autre élément mis en avant, les 5 cartes façon bac à sable qui seront autant de zones de jeu différentes.

Toujours prévu pour le 4 juin 2021, tout du moins sur PC, consoles Xbox et PS4, le jeu distribué par Just for Games en France coûtera 39,99€ à sa sortie.

Dernière petit info pour la route : la vidéo du jour a droit à une voix off d’Abubakar Salim, l’acteur à qui l’on doit notamment le doublage de Bayek dans Assassin’s Creed Origins.