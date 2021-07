Bien qu’il est loin de nous avoir convaincu, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 possède certaines qualités. C’est assez pour s’intéresser au suivi du jeu de CI Games, distribué par Just For Games en France. Ainsi, à peine plus d’un mois après sa sortie, le FPS se dote d’ores et déjà d’une première extension majeure. Baptisée Butcher’s Banquet, en voici un trailer.

Proposée gratuitement sur PC, PS4 et consoles Xbox, cette extension apporte une nouvelle région désertique et met en scène un nouvel antagoniste : Mahmoud Zarza aka « Le Boucher ».

Rappelons que Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sortira aussi sur PS5, mais pas avant fin août.