Même si on n’a jamais eu l’occasion de conforter nos impressions sur Sniper Ghost Warrior Contracts, il fut un temps où l’on surveillait de près le jeu de CI Games.

Alors on accueille forcément avec un brin d’intérêt l’annonce par l’éditeur/développeur d’une suite baptisée Sniper Ghost Warrior Contracts 2 et simplement illustrée avec un premier visuel que voici.

On ne sait pas grand-chose de cette suite qui reprendra la formule de son prédécesseur (dont les contrats qui servent de structure au jeu) et proposera une histoire contemporaine. D’autres détails, et les premiers médias, seront diffusés prochainement mais on peut tout de même préciser que Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est déjà attendu pour le 22 novembre sur PC, PS4 et Xbox One.