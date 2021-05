Ambiance scandale, danse de vandale, sentez la force de Devolver ! Dans sa course vers les monts et merveilles de la folie, le studio texan revient cette semaine pour annoncer que Sludge Life est prêt à venir saccager le territoire vidéoludique de Nintendo. Les joueurs de Switch pourront en effet bientôt se rendre sur cette fameuse petite île entourée de boue en incarnant à la première personne Ghost, un jeune malfrat qui ne jure que par l’expression d’un seul art : le graffiti.

Prêt à tout pour faire partie de l’élite des tagueurs, notre artiste marginal fera la rencontre sur son chemin non seulement d’autres graffeurs, mais aussi des gens pas toujours des plus honnêtes qui l’aideront ou non dans sa quête.

Plonger dans un monde ouvert, à la DA cel-shadée, où il est possible de laisser libre cours à ses idées de vandalisme, de détournements artistiques, telle est la proposition complètement décalée (et c’est peu de le dire) de Terri Vellmann qui au vu de sa précédente création, baptisée High Hell, a un certain goût pour les concepts déjantés. Nous vous conseillons d’ailleurs d’aller jeter un coup d’œil au site officiel du jeu pour apprécier une partie de son univers.

Disponible sur l’Epic Games Store depuis le 28 mai 2020 en accès complètement libre (gratuit jusqu’au 28 mai 2021), Sludge Life arrivera le 2 juin prochain sur Nintendo Switch (12,74€), et viendra, par la même occasion, squatter les bancs de Steam.