De la course, des animaux, des circuits hauts en couleur et du multijoueur local pour 8 personnes, c’est là le menu de Slide, Animal Race fraîchement débarqué sur Steam. Affiché au petit prix de 10,79€ (avec une démo pour les curieux), ce Mario Kart-like est proposé par le studio français Oneiric Worlds (et son développeur solo Mathias Fontmarty).

Avec ses 6 circuits et autant d’animaux à incarner, jusqu’à 8 joueurs (en écran partagé) peuvent s’affronter dans ce titre où les courses sont rythmées par les bonus à utiliser, les obstacles à éviter et la mécanique de plongée à maîtriser. Pas de jeu en ligne de base, Slide, Animal Race compte sur le Remote Play Together de Steam.