On le savait prévu pour le début de l’année prochaine, Sifu profite de la gamescom 2021 et de son Opening Night Live pour préciser son arrivée. Le jeu de Kung-fu de Sloclap sortira le 22 février 2022 sur PC (Epic Games Store) et consoles PlayStation. Un trailer a été diffusé pour fêter la nouvelle.

Comme les précédentes vidéo, cette séquence nous rappelle que le personnage principal de Sifu est équipé d’un pendentif qui redonne vie en cas d’échec. Un retour à la vie non sans impact puisque le héros prend de l’âge à chaque réapparition.

Les pré-commandes du jeu sont désormais ouvertes, à 39,99€ pour l’édition standard contre 49,99€ pour la Deluxe (avec accès anticipé de 48h, artbook numérique et OST). Chaque réservation offrira son lot de bonus (Special Avatar Pack et Photomode Cinematic Pack).