Il fallait bien une petite surprise hier soir et c’est au studio français SloClap, qui nous a offert Absolver, qu’on la doit avec l’annonce de Sifu. Sorti de nulle part, le jeu s’est même dévoilé à travers un tout premier trailer alléchant.

Comme on peut le voir, Sifu reprend les codes des films de Kung-fu dans un style particulièrement soigné. Il raconte l’histoire de d’un jeune apprenti qui a passé sa vie à s’entraîner dans le seul but de venger sa famille assassinée.

Sous ses airs de beat’em all classique, Sifu cache en réalité une mécanique originale puisque le personnage principal est en effet équipé d’un pendentif qui redonne vie en cas d’échec.

Plaisante sur le papier cette capacité a cependant un prix, puisque chaque fois que le joueur se remettra d’une mort, son personnage aura vieilli de manière significative. Le temps est donc compté si le jeune apprenti veut assouvir sa vengeance.

Comme presque tous les jeux présentés hier soir, Sifu sera disponible sur PS4, PS5 et PC (via l l’Epic Game Store) et devrait arriver quelque part à l’automne. Nous, on a clairement hâte !