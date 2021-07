On avait eu le plaisir de découvrir Sifu lors d’un State of Play diffusé en février dernier. C’est à l’occasion d’une nouvelle édition de l’évènement de Sony que le jeu des français de SloClap refait surface (après une exhibition lors de l’E3, ne l’oublions pas), nouvelle vidéo de gameplay à la clé.

On en profite pour apprécier d’un peu plus près les combats à l’état brut de ce nouvel essai des créateurs d’Absolver. Un jeu dont on rappelle la principale particularité : le personnage principal est équipé d’un pendentif qui redonne vie en cas d’échec. Le prix à payer ? Le héros prend de l’âge à chaque réapparition.

La quête de vengeance de Sifu pourrait donc bien se transformer en course contre le temps, la formule sera en tout cas à retrouver début 2022 sur PC, PS4 et PS5.