Annonce surprise et attirante d’un State of Play de février dernier, Sifu profite de l’E3 édition 2021 pour faire son retour dans l’actualité. Le studio français de SloClap a ainsi livré un nouveau trailer de gameplay de son beat’em all.

Direction le Night Club, l’un des environnements du jeu. C’est surtout l’occasion d’apprécier une belle distribution de gnons avec une certaine grâce. Une approche rythmée et assurément dynamique du combat à mains nues.

Pas attendu avant l’automne sur PS4, PS5 et PC (Epic Games Store), Sifu se démarquera aussi et surtout par sa mécanique de vieillissement du personnage principal dès qu’il est mis KO.