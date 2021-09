Ayant trouvé la voie de l’autoédition, après son litige avec Nacon au sujet des droits d’exploitation de The Sinking City, Frogwares est heureux à présent de pouvoir tourner une page. Pour cause, parmi ses priorités actuelles, Sherlock Holmes : Chapter One vient de trouver sa date de sortie. Ce sera donc le 16 novembre prochain que le célèbre détective londonien prendra du service sur PC, PS5 et Xbox Series. En effet, comme l’avait annoncé les développeurs dernièrement, pour les versions PS4 et Xbox One, il faudra toutefois se montrer encore un peu patient. Quelques semaines selon eux.

La jeunesse de Holmes

Histoire tout de même de donner du coffre à son annonce tout en confortant les attentes, le studio ukrainien a pris soin de concocter une longue présentation de gameplay, en plus d’un joli trailer. L’occasion ainsi de se familiariser avec non seulement l’ambiance, mais aussi les diverses mécaniques d’investigation et de combat. Et, en toute vraisemblance, que ce soit lors des phases d’enquête ou de confrontation, les fines capacités d’observation de Sherlock seront mises à l’épreuve.

À mains nues ou par le biais d’une arme à feu, telles des puzzles à déchiffrer, les rencontres au ton hostile pourront notamment se régler en utilisant certains éléments du décor. Il suffira de lire entre les lignes et les murs. Lanternes à éclater, tonneaux à renverser, explosifs à détourner ou encore vases à briser, les altercations devraient se montrer fort animées. Ceci étant dit, notre cher enquêteur, alors à peine âgé de 21 ans, devra encore parfaire sa technique. Même s’il sera accompagné d’un vieil ami, un certain Jonathan, il ne faudra pas hésiter à se rendre auprès de marchands afin d’y améliorer ses aptitudes et ses équipements.

En tout cas, mieux vaut être bien préparé pour cette affaire qui devrait prendre des allures fort personnelles. Entre société secrète et héritage familiale, de nombreux mystères ainsi que de grands dangers attendent notre jeune Holmes sur Cordona, l’île de son enfance. L’une des aventures les plus déterminantes de sa carrière, semble-t-il.

Le signe des trois

Petits ou grands Sherlockiens, le rendez-vous est donc fixé. Sherlock Holmes : Chapter One arrivera dans deux mois sur PC et consoles nouvelle génération. Les précommandes sont quant à elles d’ores et déjà ouvertes, et leurs bonus devraient ravir les fans de la licence. Outre un pack de costumes au style victorien, le jeu Sherlock Holmes : Crimes & Punishments Redux sera offert dans son intégralité. Enfin, un Season Pass est également prévu, incluant 4 enquêtes exclusives. C’est ce qu’on appelle dans le langage Doylien, un beau coup d’archet.