L’information a été donnée aux backers du jeu en premier lieu, la sortie sur Steam de Shenmue 3 se fera le 19 novembre. Il aura donc fallu patienter un bon moment avant que le titre de Ys Net et Yu Suzuki se retrouve sur la plateforme de Valve, sa sortie PC ayant pourtant éyé initialement prévue sur Steam avant d’être confiée en exclusivité temporaire à l’Epic Games Store suite à un partenariat largement commenté par les joueurs PC.

On ne va pas refaire l’histoire du développement de Shenmue 3 et de sa sortie non sans accroches, précisons simplement que la page Steam du jeu se visite désormais à cette adresse.

Notre test est quant à lui à retrouver par ici.