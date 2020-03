Après Battle Rally et Story Quest Pack, il est temps pour Shenmue 3 de préparer l’arrivée de son prochain contenu téléchargeable.

Baptisé Big Merry Cruise, il sera question d’un bateau de croisière fraîchement amarré au port de Niaowu. Sa particularité ? Il s’agira d’un nouveau lieu où Ryo pourra s’adonner au plaisir de mini-jeux tout en découvrant des « mini-quêtes » inédite.

1 de 3

Ys et Deep Silver promettent des récompenses qui « en valent la chandelle » (dont de nouvelles tenues) pour ce prochain DLC de Shenmue III à paraître le 17 mars sur PC et PS4 (3,99 € ou via le Season Pass).

On espère pour les joueurs de Shenmue 3 que le menu sera un peu plus attirant que celui du premier contenu et moins pénible à lancer que le second DLC…