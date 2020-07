En attendant le 11 juillet et le Devolver Direct lors duquel du gameplay sera dévoilé, il est temps de découvrir la toute première bande-annonce de Shadow Warrior 3. Une vidéo teaser longue de deux minutes placée sous le signe de l’humour avec ce qu’il faut de sarcasme et de sang, on n’en attendait pas moins de la part de Devolver Digital et des développeurs.

Dans Shadow Warrior 3, Lo Wang reprend du service avec son ancien employeur devenu ennemi puis acolyte Orochi Zilla. Cette fois, notre mercenaire se lancera dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle. Armé d’un mélange de lames et de balles, Lo Wang crapahutera dans des endroits inexplorés du monde pour traquer la bête noire et empêcher l’apocalypse. Il aura par contre besoin de trucs bizarres comme le masque d’un dieu mort, un œuf de dragon, une touche de magie et suffisamment de puissance de feu pour détruire les Terres des Ombres. Devolver Digital, communique du 06/07/2020

Devolver profite de l’occasion pour rappeler que les promos en cours sur Steam permettent de mettre la main sur les deux premiers Shadow Warrior avec 75% de réduction.