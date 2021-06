Shadow Warrior 3 est évidemment au rendez-vous de l’E3 2021. Le FPS de Devolver et Flying Wild Hog s’est offert une nouvelle bande-annonce de gameplay avec ce qu’il faut d’hémoglobine, d’explosions et de démembrements.

On espérait en revanche que le jeu en profiterait pour se préciser sur PC, PS4 et Xbox One mais non. Aucune date de sortie n’est encore avancée par Devolver qui se contente d’un vague 2021.