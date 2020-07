Comme promis, le Devolver Direct de ce soir a été l’occasion pour Devolver Digital de dévoiler le tout premier trailer de gameplay de Shadow Warrior 3.

Voici la vidéo en question.

On y retrouve Lo Wang en action alors qu’ils affrontent des ennemis aussi dangereux et moches les uns que les autres, « une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle » précise l’éditeur. Le FPS de Flying Wild Hog mettra à disposition des joueurs un grappin et un arsenal forcément dévastateur.

Sortie prévue pour 2021 sur PC et consoles.