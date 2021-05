On n’arrête plus Shadow Warrior 3. Très régulièrement illustré ces dernières semaines, le jeu de Devolver Digital et Flying Wild Hog remet ça en cette fin de mois de mai avec un trailer de gameplay consacré aux ennemis de Lo Wang.

De Hattori aux jumeaux Mogura en passant par le Seeking Shokera, Gassy Obariyon, Shogai, Slinky Jakku, Oni Hanma et Kugutsu, voilà qui permet de se faire une idée sur les adversaires qu’il faudra combattre.

Les vidéos c’est bien, mais quid de la date de sortie de Shadow Warrior 3 ? Toujours rien de plus précis que courant 2021.