Après sa brève apparition lors du Devolver Direct, le tranchant Shadow Warrior 3 veut montrer que Ghost of Tsushima n’aura pas le monopole du katana en 2020 et nous revient avec pas moins de 17 minutes de gameplay.

Il s’agit de la version longue de la séquence aperçue quelques jours plus tôt donc, une imposante vidéo qui permet de mieux apprécier le gameplay au katana mais aussi la panoplie de mouvements de Lo Wang (dont les courses au mur et les doubles sauts), le fameux grappin et les environnements qu’il sera possible de mettre à contribution lors des assauts.

Côté planning, c’est toujours programmé pour 2021 sur PC et consoles.