Probablement l’annonce la plus excitante (et inattendue ?) du Future Games Show, à notre sens, l’excellentissime Shadow Tactics : Blades of the Shogun va revenir fin 2021 avec une toute nouvelle extension : Aiko’s Choice.

Aiko’s Choice, le grand retour de Shadow Tactics

Les personnages du jeu tactique de 2016 seront tous de retour dans cette extension dont le scénario sera dédié à Aiko, la geisha tueuse. Les fans de Shadow Tactics : Blades of the Shogun en apprendront davantage sur le passé de cette adepte du camouflage, tout en replongeant dans le Japon de l’époque d’Edo avec des environnements inédits pour y faire face à de nouveaux défis.

Les délicieuses mécaniques du jeu de Mimimi Games seront à employer à travers trois missions principales et autant de missions secondaires, un programme alléchant qui n’est pour l’instant prévu que sur PC.