Il ne reste plus que deux petits jours avant la sortie de Serious Sam 4, alors la Croteam s’est dit qu’il était temps de se consacrer à l’histoire de son FPS.

On ne va pas se mentir, on ne jouera pas à Serious Sam 4 pour son scénario mais il y aura bel et bien une histoire à découvrir et la vidéo ci-dessus en donne les grandes lignes.

Rendez-vous ce jeudi 24 septembre pour la sortie du jeu sur PC donc, mais aussi sur Stadia.