On sait désormais quand arrivera Serious Sam 4 sur nos PC (et Stadia). Devolver Digital et Croteam ont annoncé en vidéo vouloir sortir le FPS quelque part durant le mois d’août 2020, ouvrant au passage les pré-commandes sur Steam.

L’occasion de rappeler que ce nouvel épisode placera Sam et ses acolytes (coop en ligne à 4 joueurs possible) face aux ennemis bien connus des fans, dont les incontournables kamikazes sans tête, mais aussi avec de la menace inédite comme le Belcher ou le Zealot.

Côté arsenal, Serious Sam 4 n’oubliera pas de mettre à disposition le célèbre canon de Sam ainsi que le fusil à double canon, le minigun ou encore la tronçonneuse, tout en proposant de l’inédit comme le fusil de chasse automatique. Le tout avec possibilité d’améliorer chaque arme, évidemment.

Place à quelques screenshots pour conclure en beauté (ou pas).