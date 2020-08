Tout est dit, ou presque, Serious Sam 4 ne sortira pas avant le 24 septembre prochain sur PC et Stadia. Initialement promis pour ce mois d’août, le FPS de la Croteam aura donc un peu de retard et se fera attendre jusqu’à la fin du mois suivant.

Pas d’explication donnée par les développeurs ni l’éditeur, Devolver Digital, juste la promesse que cette fois, il n’y aura pas de délai supplémentaire. C’est noté.