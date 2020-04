Alors qu’il continue de voguer sur les Xbox One et PC Windows 10 du monde entier, Sea of Thieves s’apprête à recruter de nouveaux équipages. Microsoft et Rare ont en effet annoncé l’arrivée du jeu sur Steam pour bientôt (sans date précise).

Nous sommes ravis de voir arriver Sea of Thieves sur Steam et nous avons hâte d’accueillir cette nouvelle communauté. N’hésitez pas à venir partager un grog et à chanter avec nous, nous écouterons vos récits de pirates avec plaisir !

Craig Dundan, Directeur du studio Rare

On ne sait pas grand-chose de cette arrivée de Sea of Thieves sur Steam, simplement que le crossplay sera assuré entre les utilisateurs de la plateforme de Valve et les autres. On n’en attendait pas moins.