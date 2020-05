Si la présentation était globalement très décevante (pour ne pas dire totalement inintéressante), on retiendra parmi les quelques trailers diffusés lors de la présentation Xbox Series X celui de Scorn que l’on avait à peu près tous oublié.

Annoncé en 2017, Scorn était initialement prévu pour sortir en 2019 au format épisodique. Il faut croire que tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour Ebb Software qui a définitivement abandonné l’idée et qui a décidé de faire de sa production une exclusivité Xbox Series X pour son lancement.

Pour rappel Scorn offrira un mélange entre action et résolution de puzzles avec un environnement qui se comportera comme un personnage à part entière en faisant tout pour gêner la progression du joueur.

Méfiants comme on est on attendra d’en voir davantage, même s’il faut reconnaître qu’il se dégage un petit quelque chose d’intriguant de ce cocktail mi Alien et mi Prometheus qui fera, quoiqu’il arrive, partie des jeux du line-up de la console.