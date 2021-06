Avis aux inconditionnels de Tales of, hier Bandai Namco a propulsé Scarlet Nexus sur le devant de la scène avec une nouvelle vidéo. Une présentation du jeu de près de 9 minutes pour en savoir plus sur l’histoire, les personnages et leurs pouvoirs ainsi que les mécaniques de gameplay.

Idéal, si vous n’avez pas essayé la démo jouable disponible sur consoles, pour découvrir de quoi il en retournera dans cet action-RPG notamment pris en charge par d’anciens membres des équipes de Tales of (et plus particulièrement Tales of Vesperia).

Un jeu dont on rappelle qu’il s’est fixé pour objectif de changer le regard des joueurs sur les JRPG japonais, chose que l’on vérifiera le 25 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X|S.