Bandai Namco profite également du Tokyo Game Show pour illustrer ses prochaines titres, Scarlet Nexus en tête. Le nouveau projet des développeurs derrière Tales of s’exhibe ainsi à travers un long trailer centré l’histoire de cet action-RPG.

On y retrouve Kasane, jeune membre de la Brigade d’Elimination des Autres (BEA) qui utilise son pouvoir psychokinésique et ses talents de lanceuse de couteaux pour lutter contre les fameuses créatures descendues du ciel de Scarlet Nexus (les fameux Autres). Kasane évoluera ainsi aux côtés de Yuito Sumeragi, autre personnage jouable de l’aventure et chacun doté de ses propres compétences/son propre background.

Scarlet Nexus sortira on ne sait trop quand sur la plupart des supports, à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbos Series X et Series S.