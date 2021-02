L’info nous vient directement la page Steam du jeu signé Alterego Games qui en profite pour dévoiler le tout dernier trailer de son jeu intitulé Sanity of Morris.

Jeu d’horreur psychologique, Sanity of Morris vous mettra aux commandes d’un certain Johnathan Morris à la recherche de son père disparu. Seulement équipé d’une lampe torche, il faudra faire la lumière sur les événements et savoir dénicher le vrai de l’illusoire dans la petite bourgade de Greenlake.

Sanity of Morris sera disponible sur PS4, Xbox One et PC (via Steam) dès le 23 mars prochain.