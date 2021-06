Il n’y avait pas que le gros trailer d’Elden Ring à découvrir hier soir lors de l’ouverture de l’E3 2021. Ska Studios a en effet surpris tout le monde en annonçant Salt and Sacrifice, une suite pour l’excellent Salt and Sanctuary sorti en 2016.

Dans Salt and Sacrifice le joueur incarnera un criminel à qui une seconde chance est offerte afin de purger sa peine. Devenu Inquisiteur par la force des choses, le joueur va donc devoir anéantir les vingt mages élémentaires qui sévissent dans le royaume d’Alterstone.

Action RPG oblige, Salt and Sacrifice offrira la possibilité de choisir une classe de personnage (guerrier, paladin, assassin, clerc, duelliste, combattant, ranger, ou sage) ainsi que tout un tas de compétences à améliorer. Et Comme le montre le trailer, cette suite conserva la direction artistique atypique mais bourrée de charme du premier opus.

S’il était possible de jouer à deux, le multijoueur de Salt and Sanctuary n’en restait pas moins rudimentaire de l’aveu même des développeurs (local seulement). Dans Salt and Sacrifice l’expérience multijoueur sera complète avec du jeu en local mais aussi en ligne, avec une progression sauvegardée pour tous les participants et non plus uniquement pour l’hôte de la partie.

Sans en dévoiler davantage James Silva, le créateur du studio, promet encore des annonces dans les mois à venir. Il faudra bien ça pour combler l’attente jusqu’en 2022 puisque Salt and Sacrifice n’est pas attendu sur PS4 et PS5 avant l’année prochaine.