Annonce surprise de l’E3 2021 Salt and Sacrifice nous revient dès aujourd’hui avec une belle vidéo de près de 10 minutes de gameplay.

On y découvre un Paladin, l’une des huit classes jouables au départ, qui part affronter un Pyromancien des plus redoutable. Et si le premier affrontement de boss se veut classique, c’est surtout le second qui nous intéresse ici puisqu’il illustre la fonctionnalité d’invocation qui permet, comme dans un souls, d’affronter le boss à deux joueurs et ainsi se donner plus de chance.

Selon James Silva, fondateur de Ska Studios, les aspects multijoueurs de Salt and Sacrifice sont parfaitement intégrés à l’aventure et rejoindre la partie d’un hôte ou accueillir un joueur dans sa propre partie sera facile, fluide et rapide. Un aspect qu’il ne faudra pas négliger surtout que, contrairement au premier opus, la progression de l’aventure est sauvegardée pour les deux protagonistes et non plus uniquement le joueur hôte.

Bref, une vidéo qui rassure déjà sur le potentiel de ce Salt and Sacrifice que l’on attend avec impatience en 2022 sur PS5, PS4 et PC.