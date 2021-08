Remise à zéro pour la série Saints Row. À l’occasion de la gamescom 2021 et de sa soirée d’ouverture, Deep Silver et Volition ont officialisé le développement d’un reboot de la franchise. Pas de gameplay à découvrir, mais une bande-annonce cinématique dont on vous propose à présent la version sous-titrée en français.

Avec la promesse d’une recette inchangée mais des possibilités encore plus vastes et un univers toujours plus barré, Saints Row compte placer la barre de la folie encore plus haut. Il sera question de grimper les échelons du crime pour prendre le contrôle de la ville de Santo Ileso, « le plus grand terrain de jeu que Saints Row ait connu ».

Le plein d’armes diverses et variées, des options de personnalisation à tout-va ou encore un mode coop (en drop-in, drop-out), voilà ce qui vous attend dans Saints Row le 25 février 2022 sur PC, consoles PlayStation et Xbox.