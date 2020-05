Il est temps pour Saints Row de ré-occuper le devant de la scène sur les supports actuels. Bon, ce n’est peut-être pas avec la sortie aujourd’hui de Saints Row The Third Remastered que la licence va réellement revenir au premier plan mais c’est un premier pas et l’on accueille volontiers cette version remastérisée sur PC, PS4 et Xbox One.

Que faut-il penser de cette nouvelle version techniquement mise à jour et gonflée à bloc avec tous les contenus téléchargeables du jeu d’origine ?

On vous dira tout bientôt tout ce qu’il faut savoir sur cette édition signée Sperasoft.