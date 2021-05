Il n’y a pas que GTA 5 qui arrive à traverser les générations. Saints Row : The Third, qui avait donc déjà fait le saut de la génération PS3/360 à celle des PS4/One l’année dernière en version Remastered, va bientôt se déployer sur les PS5 et Xbox Series X|S a annoncé Deep Silver.

Yes, its true – #Saints3Mastered is coming to Xbox Series X|S & PlayStation 5 on May 25!

A free update for current owners, bring the mayhem to the next generation!

Check out all the details: https://t.co/kY03Wc49hi pic.twitter.com/qOVWGCSh1N

— Saints Row (@SaintsRow) May 18, 2021