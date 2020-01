Juste avant le début du prochain tournoi des Six Nations, Bigben et les français d’Eko Software ont la bonne idée de lâcher leur Rugby 20 sur nos PC, PS4 et Xbox One.

Cette arrivée, l’éditeur la souligne avec un classique trailer de lancement que l’on vous invite à découvrir ci-dessous.

Après un premier contact encourageant en août 2019, on attendait de pied ferme ce nouveau volet du jeu de rugby. Et comme on est rentré dans la mêlée depuis quelques jours maintenant, notre compte-rendu ne va pas tarder à tomber.

Rappelons simplement que Rugby 20 promet de belles améliorations techniques, l’ajout de nouvelles options tactiques et un bon lot de licences officielles (dont le Top 14 et la Pro D2). On peut d’ores et déjà vous dire que tout n’est pas parfait, non, mais les intentions sont louables.