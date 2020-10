La famille Rockstar s’agrandit. L’équipe de Ruffian Games, que certains reconnaissent plus facilement comme le studio derrière Crackdown 2 ou encore comme l’un des artisans de la compilation Halo : The Master Chief Collection, vient officiellement de rejoindre les rangs de Rockstar Games et devient Rockstar Dundee.

Presque un retour aux sources pour Ruffian Games, sa quarantaine de salariés et ses co-fondateurs Gary Liddon et Billy Thomson (lesquels restant d’ailleurs en place), puisque le studio se compose de personnes ayant oeuvré sur les licences GTA et Manhunt explique BusinessWire.

Aucune autre précision n’est donnée sur cette opération dont les deux parties saluent la teneur. Evidemment.