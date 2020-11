À quelques jours de l’arrivée des PS5 et Xbox Series X, Rockstar Games prend le temps de faire le point sur la rétrocompatibilité de ses jeux avec les consoles de nouvelle génération. En têtes d’affiche bien sûr, GTA 5 et Red Dead Redemption 2 que les joueurs PS4 et Xbox One pourront donc retrouver sur leur nouvelle machine sans frais supplémentaires.

Si vous possédez une version physique de l’un de ces titres, il suffira d’insérer le disque dans votre PS5 ou votre Xbox Series X pour l’obtenir sur la nouvelle console. Si vous êtes détenteur d’une version numérique, le jeu en question sera à télécharger directement depuis le store de la console (dans la section « Votre collection » sur PS5 et dans la section « Prêt pour l’installation » sur Xbox Series X / Series S) à condition d’utiliser la même combinaison compte Rockstar/identifiant PSN ou Xbox Live).

Les sauvegardes seront quant à elles transférables (via USB, câble Ethernet, en Wi-Fi ou par le biais du cloud), histoire de ne rien perdre de votre progression.

Rockstar précise que L.A. Noire (ainsi que L.A. Noire : Les enquêtes VR) sera aussi concerné par la compatibilité next-gen. Il en sera également de même pour les « classiques » du studio déjà rétrocompatibles sur PS4 et Xbox One et qui feront donc le voyage jusqu’à la PS5 et les Xbox Series X / Series S.

Liste des jeux Xbox 360 ou Xbox disponibles sur Series X / S : Bully : Scholarship Edition Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto : Episodes from Liberty City Grand Theft Auto : San Andreas Midnight Club: Los Angeles Red Dead Redemption Rockstar Games Presents Table Tennis