Si l’annonce de Test Drive Unlimited Solar Crown a retenu l’attention hier soir lors du Nacon Connect, malgré une apparition un brin frustrante, Nacon avait également d’autres jeux de sport et simulations motorisées dans sa besace.

WRC 9 et Tennis World Tour 2 pour la rentrée

Tous deux sont programmés pour septembre prochain et tous deux ont eu droit à leur nouvelle vidéo : WRC 9 et Tennis World Tour 2. Si le premier s’exhibe avec du gameplay du rallye du Kenya, le second tente d’illustrer le nouveau départ pour la franchise Tennis World Tour avec la promesse d’une expérience reconstruite de zéro.





RiMS Racing, le projet 2 roues de RaceWard Studio

Composée de vétérans italiens ayant bossé sur des références des jeux de moto, l’équipe de RaceWard Studio est donc officiellement à l’oeuvre sur RiMS Racing.

Pas de vidéo ni d’image, on sait simplement que le titre s’appuiera sur « un concept unique et novateur en plaçant la mécanique au centre de l’expérience de jeu« . Pas question pour autant de négliger le gameplay, bien au contraire, alors que la partie technique reposera sur le moteur propriétaire de KT Racing.