RIDE 4 est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series X, une sortie que Milestone ne passe évidemment pas sous silence. Le studio italien livre ainsi un trailer de lancement la version next-gen de sa simulation de deux roues, une version à retrouver en édition physique pour les nouveaux venus mais aussi via la rétrocompatibilité.

Si vous possédez le jeu sur PS4, vous avez jusqu’au 30 avril pour télécharger RIDE 4 sur PS5 sans repasser à la caisse. Sur Xbox Series X, le jeu profite du Smart Delivery et les joueurs One peuvent donc également le télécharger sans frais sur leur nouvelle console, a priori sans date limite.

On reviendra prochainement sur cette édition PS5/Xbox Series X de RIDE 4 mais on vous en rappelle brièvement les grands lignes : résolution 4K, plus de concurrents sur les circuits, des temps de chargement drastiquement réduits et un retour haptique sur PS5.