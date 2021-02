Si le State of Play d’hier soir nous a laissé sur notre faim, il a eu le mérite de confirmer tout le bien que l’on pense depuis le début de Returnal, le prochain jeu signé Housemarque.

Et si vous avez raté cette mini présentation orchestrée par Sony Interactive Entertainment, voici le trailer de gameplay qui nous a remis la bave aux lèvres.

Housemarque oblige, le jeu semble ultra nerveux et bourré de possibilités. Le studio n’en n’oublie pas pour autant de proposer une ambiance soignée et une narration au cœur de cette aventure qui, on le rappelle, reste pour le moment une exclusivité PS5.

Pour ceux qui découvriraient ce prometteur Returnal on rappelle que l’on y incarnera Selene, amnésique et coincée dans une boucle temporelle sur une planète alien dont on ne connait absolument rien.

Il sera question de mort à répétition avec, à chaque fois, un retour au point de départ. Il faudra donc utiliser les ressources récupérées pour améliorer son équipement et ses capacités pour ainsi espérer aller un peu plus loin lors de l’itération suivante. La structure de Returnal offre une dimension Rogue Like à laquelle se superpose une histoire non linéaire, le tout prenant place dans un univers très Lovecraftien.

Bref, inutile d’en dire davantage, ce dernier trailer a bel et bien fini de nous donner envie d’être déjà au 30 avril, date à laquelle Returnal sera disponible exclusivement sur PS5.