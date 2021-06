Lors du Xbox Games Showcase de l’E3 2021, Focus Home Interactive et les développeurs bordelais d’Asobo Studio ont dévoilé l’existence de A Plague Tale : Requiem. Suite directe de A Plague Tale : Innocence, le jeu s’est montré avec une première bande-annonce que voici.

Que sait-on de A Plague Tale : Requiem ? On y retrouvera le petit Hugo et sa grande soeur Amicia, la fratrie du premier volet. Il sera toujours question d’un monde ravagé par la peste et d’un environnement « brutal et cruel ». On n’en sait toutefois pas plus sur le contexte dans lequel l’aventure évoluera.

Annoncé pour 2022, A Plague Tale : Requiem sortira sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch (Cloud Version).