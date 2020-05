L’équipe californienne de Respawn Entertainment fête, en ce mois de mai 2020, son dixième anniversaire.

Fondé par deux anciens d’Infinity Ward en 2010 (Jason West et Vince Zampella, sur fond d’un climat plutôt tendu avec Activision) et propulsé sur le devant de la scène avec Titanfall en 2014, le studio a ensuite officiellement rejoint les rangs d’Electronic Arts en 2017 après avoir accouché d’un Titanfall 2 une année plus tôt.

La suite on la connait : Respawn Entertainment a accouché d’un Star Wars Jedi : Fallen Order au succès conséquent tout en se lançant préalablement sur la périlleuse voie du battle royale free-to-play avec Apex Legend.

L’avenir du studio ? Elle se dessine en réalité virtuelle avec l’arrivée dès cette année de Medal of Honor : Above and Beyond. En attendant de découvrir cette nouvelle expérience VR, on ne peut que souhaiter un bon anniversaire à Respawn Entertainment.