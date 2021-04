Une fois encore, Capcom a fait le plein d’informations sur Resident Evil Village lors d’une émission Showcase diffusée la nuit dernière. Au programme, une toute nouvelle bande-annonce du jeu, le plein de screenshots, l’annonce du retour du mode Mercenaries, l’arrivée prochaine d’une démo jouable et même une version VR de Resident Evil 4, entre autres joyeusetés détaillés ci-dessous.

Resident Evil Village, le nouveau trailer

Dans son nouveau trailer, Resident Evil Village illustre brièvement plusieurs environnements que les joueurs seront amenés à visiter. Une usine souterraine et un lac artificiel ont particulièrement été mis en avant, lesquels abriteront bien des dangers (on nous parle de « créatures humanoïdes » et d’un « monstre aquatique colossal »). L’identité de Heisenberg a également été dévoilée, un personnage dont on ne connaît pas encore bien le rôle, alors que la présence de Chris Redfield a été confirmée sans toutefois que son implication soit connue dans ce volet où l’on incarnera Ethan Winters.

Une nouvelle galerie d’images a été présentée pour mettre en avant tout cela, mais pas que.

Resident Evil Village et son mode Mercenaries

Avis aux adeptes du mode The Mercenaries, Resident Evil Village en proposera une nouvelle version. Après avoir terminé le jeu une première fois, il sera ainsi possible de se lancer dans ce mode où il faudra « remplir des objectifs toujours plus exigeants avant la fin du temps imparti ».

Le marchand de la campagne principale, The Duke, sera aussi dans ce mode Mercenaries pour permettre l’acquisitions d’armes et de nouvelles améliorations pour notre perso. Le tout en plus de pouvoir se doter de nouvelles capacités, lesquelles seront à adapter en fonction de l’objectif à accomplir insiste Capcom.



Resident Evil Village en démo et RE4 en VR

Autre gros morceau de la soirée, l’annonce d’une démo jouable à durée limitée qu’il sera possible de récupérer dès le 2 mai à 2h (du matin, heure française). Sur l’ensemble des supports, cette démo limitée à 60 minutes permettra l’exploration des zones du village et du château de Resident Evil Village.

Sur PS4 et PS5, les joueurs auront droit à un accès anticipé à cette démo. Mais elle sera alors coupée en deux parties. Dès ce 18 avril à 19h (heure française), c’est la partie village qui sera disponible sur ces machines alors qu’il faudra attendre le 25 avril (même heure) pour ensuite découvrir la partie château.

Enfin, pour ceux qui que la sortie de Resident Evil Village ne suffira pas, il sera possible de découvrir cette année une version en réalité virtuelle de Resident Evil 4. Réservée à l’Oculus Quest 2, cette version VR permettra à Capcom de fêter un peu plus les 25 ans de la série. Un anniversaire aussi célébré dans Dead by Daylight (avec l’arrivée de plusieurs contenus estampillés Resident Evil) mais également sur Netflix avec la série animée Resident Evil : Infinite Darkness dont une nouvelle vidéo a été présentée.