Dévoilé hier soir lors de la présentation de Sony, le prochain Resident Evil ne sera cependant pas une exclusivité de la PS5.

Celui qu’il faudra désormais appeler Resident Evil Village sera en effet disponible sur la prochaine console de Sony bien évidemment mais également sur PC et Xbox Series X. Un nouveau chapitre largement illustré à travers un trailer impressionnant.

Huitième opus majeur d’une série démarrée il y a maintenant 25 ans, Resident Evil Village prendra place quelques années après les événements survenus dans Resident Evil 7: Biohazard. On retrouvera bien évidemment Ethan Winters et sa femme, Mia, alors que l’iconique Chris Redfield fera son grand retour avec un tout nouveau look.

Le jeu utilisera la dernière mouture du moteur maison, le RE Engine, qui a déjà fait des merveilles sur les récents Resident Evil 2 et 3, ou encore Devil May Cry 5 et qui se montre ici particulièrement impressionnant.

Le jeu se jouera en vue à la première personne et placera les joueurs aux commandes de Ethan. On nous promet bien évidemment des sensations à la hauteur de la licence ce que l’on veut bien croire à la vue du trailer.

Fraîchement annoncé le jeu se dote déjà d’un site officiel sur lequel on nous prévient que de plus amples informations seront dévoilées au mois d’août. Le rendez-vous est pris !