C’est lors du mini showcase qui se tenait hier soir en l’honneur des 25 ans de la saga Resident Evil, que Capcom a fait plusieurs annonces concernant Resident Evil Village. Un événement, comme on s’y attendait, riche en annonces à commencer par ce tout nouveau trailer.

Disponible en mai

Le plus intéressant reste probablement l’annonce de la date de sortie, puisque l’on sait maintenant que Resident Evil Village sera disponible sur Xbox Series, PS5 et PC dès le 7 mai prochain. Les joueurs PS4 et Xbox One seront ravis d’apprendre que leur console n’a pas été oubliée, puisque Capcom a également annoncé que le jeu sortirait bien, à la même date, sur ces supports.

Cerise sur le gâteau, si vous achetez le jeu sur ces « vieilles » consoles, le passage à la nouvelle génération ne vous coûtera absolument rien.

Maiden : la démo pour les joueurs PS5

Les joueurs PS5 peuvent cependant déjà toucher du doigt ce nouvel opus de la franchise phare de Capcom puisqu’une démo, intitulée Maiden, est disponible au téléchargement sur le PlayStation Store. Cette démo est un chapitre à part de l’aventure principale, dans lequel on incarne une jeune femme coincée dans le fameux château Dimitrescu.

Initialement prévu comme simple démo technique pour découvrir les intérieurs du château, ce court chapitre s’est finalement vu ajouter un scénario et quelques petits puzzles à résoudre. Pour réussir à s’enfuir les joueurs devront se cacher et éviter les dangers puisqu’il est impossible de se battre ou de se défendre contre les potentiels adversaires.

Notez que si cette démo est réservée aux joueurs PS5, une seconde démo a été annoncée pour plus tard dans l’année et pour toutes les plateformes.

Toujours plus d’éditions

En plus de l’édition classique, Capcom a également annoncé une édition Deluxe qui inclura des éléments en jeu issu de Resident Evil VII ainsi qu’un niveau de difficulté supplémentaire.

L’édition Collector, qui s’affichera dans une grosse boite encombrante, contiendra les habituels goodies avec une figurine de Chris Redfield, un poster, un artbook, un steelbook, ainsi qu’un code pour récupérer tout le contenu de l’édition Deluxe.





Enfin pour les joueurs qui n’ont pas joué à l’opus précédent, Capcom a également annoncé l’arrivée d’un Biohazard bundle dans lequel on trouvera Resident Evil Village et Resident Evil VII. Comme souvent, les impatients peuvent déjà précommander le jeu et ainsi bénéficier de tout un tas de bonus plus ou moins utiles.

Le multijoueur dont personne ne veut

L’annonce que personne n’attendait est venue de Tsuyoshi Kanda, le producteur de Resident Evil Village, qui a profité de cette soirée anniversaire pour dévoiler RE:Verse. Un jeu de tir multijoueur, pour quatre à six joueurs, dans lequel les héros de la série se mettront joyeusement sur la tronche dans différentes arènes.

Le trailer diffusé pour illustrer cette annonce fait plus peur qu’autre chose avec un cel shading dégueulasse et des animations d’un autre âge. Si on a appris peu de chose concernant ce mode de jeu, on sait simplement qu’il sera offert à tous les acheteurs Resident Evil Village. C’est déjà ça.

Quoiqu’il en soit, on retiendra que le jeu arrivera donc dès le 7 mai prochain sur PC (via Steam), Xbox Series, PS5, PS4 et Xbox One. Et si vous avez raté l’événement, la VOD est disponible juste en dessous.