La démo promise par Capcom n’étant pas encore disponible, c’est sur la chaîne PlayStation que l’on récupère la vidéo du jour du remake de Resident Evil 3 qui s’amuse à comparer ce nouveau remake avec l’original de 1999. L’occasion de voir le rendu sous RE Engine de cet opus qui reste bien plus orienté action que son prédécesseur.

Grâce à la présence du producteur, Peter Fabiano, on apprend que la ville Raccoon City a été agrandie avec tout un tas de lieux (rues et bâtiments) rendus accessibles permettant d’offrir aux joueurs différents des chemins alternatifs ou encore que l’esquive de Jill a été contextualisée en fonction des ennemis. Côté bestiaire justement on retrouvera avec plaisir les fameux Hunter dans leur deux variantes, les Drain Deimos ainsi que le bien aimé Nemesis.

Et puisque l’on parle de cet affreux personnage, sachez que contrairement à ce que la rumeur laissait courir ces derniers temps, non le Nemesis ne sera pas capable de pénétrer dans les Safe Room.

Après un remake du 2 parfaitement réussi, on a évidemment hâte d’être au 3 avril prochain, date d’arrivée de ce remake de Resident Evil 3 sur PC, Xbox One et PS4.