Capcom est bien décidé à sortir son remake de Resident Evil 3 début avril et pour cela, l’éditeur s’apprête à proposer une démo jouable du jeu.

Resident Evil 3, la démo Raccoon City

Dès cette semaine, le jeudi 19 mars, les joueurs Xbox One (5h du matin, heure française) puis PC/PS4 (18h, heure française) pourront télécharger la démo Raccoon City de cette nouvelle version de Resident Evil 3.

On y retrouvera évidemment Jill Valentine et on y croisera furtivement la route du Nemesis, histoire de mettre l’eau à la bouche de tous les fans. Capcom proposera aussi, via cette démo, une « chasse aux M. Charlie » qui consistera à trouver/détruire 20 statuettes de M. Charlie en un seul run.

Resident Evil 3, la bêta du multijoueur Resident Evil Resistance

Comme l’illustre la vidéo diffusée en ce jour, une version bêta de Resident Evil Resistance (la composante multijoueur de RE3) sera mise en place à partir du 27 mars (8h sur Xbox One et PS4, 18h sur PC, heures française) et jusqu’à la sortie du jeu le 3 avril.

Cette bêta ouverte, et donc accessible à tous, permettra à un joueur d’incarner l’un des Masterminds de la version complète, à savoir Daniel Fabron. Quatre autres joueurs tenteront de s’en sortir grâce à leurs capacités, de quoi avoir un bon aperçu de ces parties asymétriques.

Quelques screenshots en résolution 4K pour la route