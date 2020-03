Comme promis, après la démo jouable la semaine dernière, le remake de Resident Evil 3 fait de la place à sa partie multijoueur.

Depuis ce matin 7h sur PS4 (cliquez ici) et Xbox One (cliquez sur ce lien), et à partir de 17h sur PC, Resident Evil Resistance s’essaye donc à travers un bêta-test ouvert à tous et qui durera jusqu’à la sortie du jeu le 3 avril.

Capcom n’en oublie pour autant pas l’essentiel, l’histoire de Resident Evil 3, et nous propose un tout nouveau (et long) trailer entièrement dédié à la vaillante Jill Valentine.

On apprend au passage que Jill Valentine sera également au casting des personnages jouables de Resident Evil Resistance grâce à une mise jour gratuite qui sera déployée quelques temps après la sortie du jeu.