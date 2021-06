Bonne surprise du Xbox Games Showcase, on revient sur l’annonce de Replaced par Coatsink et Sad Cat Studios. Présenté comme un action plateformer 2.5D se basant sur un univers cyberpunk, le jeu se montre particulièrement attrayant. Il suffit de (re)visionner le trailer d’annonce pour s’en convaincre.

Prévu pour 2022 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S (et directement dans le catalogue du Xbox Game Pass), ce titre dit puiser son inspiration dans les films Blade Runner 2049 et Upgrade.

Une réalité alternative des années 80, une IA piégée dans le corps d’un humain et un monde brisé où les organes sont une monnaie d’échange pour les plus riches, voilà comment Replaced introduit son monde.