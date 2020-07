Toujours prévu pour le 20 août sur PC, PS4 et Xbox One, Subject 2923, le prochain DLC de Remnant From the Ashes, revient avec une nouvelle vidéo.

Baptisée Le Service Prime, la séquence en question se concentre sur les deux zones inédites qui feront leur apparition dans ce contenu à 9,99€. En voici le descriptif officiel par l’éditeur du TPS de Gunfire Games, Perfect World Entertainment.

Les survivants qui se lanceront dans l’expédition vers la base militaire du Service Prime dans Subject 2923 découvriront qu’il recèle bien des mystères irrésolus, dont l’origine des « rêveurs » et de leur connexion à la redoutable Racine, la force maléfique qui gangrène la Terre. Dans les années 60, l’armée américaine découvrit un grand rocher extraterrestre orné de symboles, ainsi qu’un mur présentant d’étranges runes d’origine inconnue. Une fois les runes déchiffrées, elles révélèrent le pouvoir de la Pierre-monde et comment créer des « rêveurs », des humains liés à de puissantes entités d’autres dimensions. C’est avec cet objectif que l’armée mit en place une base qui prit plus tard le nom de Service Prime.

Profitons de l’occasion pour rappeler que Remnant From the Ashes en profitera pour s’offrir, à la même date, une Complete Edition à 49,99€ contenant le jeu et ses extensions.