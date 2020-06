Alors que Swamps of Corsus vient tout juste de faire son apparition sur consoles (quelques semaines après la version PC), voilà que Remnant : From the Ashes prépare d’ores et déjà l’arrivée de sa prochaine extension.

Présenté à l’occasion du PC Gaming Show, ce DLC baptisé Subject 2923 sera disponible dès le 20 août en simultanée sur PC, PS4 et Xbox One.

Principale attraction de ce futur contenu téléchargeable, une nouvelle campagne qui aura pour objectif de conclure l’intrigue du jeu de base. Rien que ça. Deux nouvelles zones avec le plein de quêtes, de boss inédits et ce qu’il faut d’armes/accessoires, Subject 2923 se chargera aussi d’apporter de nouveaux éléments pour les modes Survie et Hardcore de Remnant : From the Ashes.