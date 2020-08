Comme chaque semaine, l’Epic Games Store propose son lot de jeux gratuits. Et comme souvent, le programme est de qualité. Jusqu’au 20 août prochain, les joueurs PC qui utilisent la plateforme d’Epic peuvent en effet récupérer gratuitement (et indéfiniment) le très bon Remnant : From the Ashes ainsi que la nouvelle compilation The Alto Collection.

Pour récupérer le TPS de Gunfire Games, il vous suffit de cliquer sur ce lien alors que pour mettre la main sur la collection de la Team Alto, c’est en cliquant par ici que ça se passe.

La gratuité effective pour le lancement de A Total War Saga : Troy est en revanche terminée. Désormais, le jeu de Creative Assembly est affiché à 49,99€ sur l’Epic Games Store. Vous pouvez en revanche toujours retrouver notre avis sur le titre et ça, c’est totalement gratuit.